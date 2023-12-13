Esin Çepni Bilal Hancı'yı çabuk unuttu: İşte yeni sevgilisi Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, eski eşi Bilal Hancı'nın ihanetini çabuk atlattı. Çepni, yeni sevgilisiyle verdiği pozu paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda magazin gündemi, Kafalar grubunun üyelerinde şarkıcı ve oyuncu Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanmıştı.

Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı.

"İkinci bir şans istiyorum"

Bilal Hancı, "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ardından Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu.

Yeni aşka yelken açtı

Tüm bunların ardından Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalayan Esin Çepni, yeni aşka yelken açtı.

Önce el ele bir karesini paylaşan Çepni, sevgilisiyle aşk dolu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çepni, sevgilisinin ismini açıklamadı.