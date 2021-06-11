Euro
10.1799
-0.95%
Dolar
8.3701
-0.69%
Altın
509.73
-0.92%
Borsa
1.461
0.28%
Bitcoin
312.688
-4.28%
EXEN Coin
34.20
-3.55%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Esin Civangil, yaşlanmıyor

    'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esin Civangil, yaşlanmıyor

    Ekmek Teknesi, 2002'de başlayıp 3 sezonda yayınlanan 106 bölümüyle televizyonların efsane yapımlarından biri oldu.

    Ekmek Teknesi'nde dikkat çeken karakterlerden biri de uzun süre ekranlarda yer almayan 'Lan Jale' olarak bilinen Esin Civangil'di. Güzel oyuncu son görünümüyle gündeme geldi.

    YILLAR GEÇTİ ESİN DEĞİŞMEDİ

    Son yıllarda ekranlarda göremediğimiz Civangil, sosyal medyaya düşen son görüntüsünde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güzel oyuncunun geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

    Esin Civangil, yaşlanmıyor #1Esin Civangil, yaşlanmıyor #2Esin Civangil, yaşlanmıyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir