Esin Civangil, yaşlanmıyor

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor.

Ekmek Teknesi, 2002'de başlayıp 3 sezonda yayınlanan 106 bölümüyle televizyonların efsane yapımlarından biri oldu.

Ekmek Teknesi'nde dikkat çeken karakterlerden biri de uzun süre ekranlarda yer almayan 'Lan Jale' olarak bilinen Esin Civangil'di. Güzel oyuncu son görünümüyle gündeme geldi.

YILLAR GEÇTİ ESİN DEĞİŞMEDİ

Son yıllarda ekranlarda göremediğimiz Civangil, sosyal medyaya düşen son görüntüsünde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Güzel oyuncunun geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.