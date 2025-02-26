Eşinden yeni boşandı! Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah aşk yaşamaya başladı

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz ay 3 çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı.

LONDRA'DA TAZE AŞK

Boşanmanın ardından Londra'ya giden Gökhan Özoğuz, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Londra’da yeni projeleri üzerine çalışan Gökhan Özoğuz’un orada oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Londra'da birlikte keyifli zaman geçiren ve beraber bir ev tutan ünlü çiftin beraber yaşamaya başladığı da iddialar arasında.