Eşine olan aşkını haykırdı! Esra Erol, 15. evlilik yıldönümünü kutladı

Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Esra Erol, son paylaşımında Ali Özbir ile evliliğinin 15. yılını kutladı. Sadece kutlamakla kalmayan ünlü sunucu, aşkını da hayrkırdı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Erol paylaşımına şu notu düştü: "Şahsına münhasırımsın… İyi ki doğdun. 15. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak…

Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü. Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma."

Esra Erol, 2 Temmuz 2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile nikah masasına oturdu. Çift, 2011 yılında İdris Ali'yi, 2017'de de Ömer Erol'u kucağına aldı.