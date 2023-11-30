Eşini paylaşan şarkıcı Funda Arar, sosyal medya yıkıldı

ensonhaber.com
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikah masasına oturmuştu.
Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren ünlü çiftten yeni kare geldi.
20 yıl önce
Şarkıcı Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önce çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Oğlu 10 yaşında
10 yaşında Aras adında bir oğlu olan Funda Arar'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının yayınladığı fotoğraflara yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış