Eski eş Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı geldi Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk olan Belçim Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yılmaz Erdoğan'ın çocuğunun annes eski eşi Belçim Bilgin son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve çok konuşulmuştu.

Her açıklaması olay olan Bilgin bu defa Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk oldu. Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Bilgin programda kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Bilgin, 'Eski eşinin nüfus gücünü kullandığını herkes biliyor ama diğer yandan özgür ve güçlü feminist olması çok ironik' diye kendisine gelen bir yoruma cevap verdi.

"Evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı"

Bilgin; ''Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı. Bir sürü yerde de açtı. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle hepsi için çok şükür.

"Çok çaba gösterdiğim yerler"

Bu algıyı anlıyorum. Kimlik meselesi önemli. Birinin kızı birinin karısı birinin torunu... Bir durun ya hiçbirisi yok. Ben gerçekten buraya insan olma deneyimini yaşamaya gelmiş sonsuz bir varlık olduğumu düşünüyorum. Çok fazla sınavını verdiğim yerler buralar. Çok çaba gösterdiğim yerler.

"Çok güzel oynamışım"

Bir tek Kelebeğin Rüyası'nda birlikte çalıştık Yılmaz'la ben daha çekimlerde Yılmaz'a dedim ki 'Kimse benim performansımı beğenmeyecek' sonra her şey olağanüstü yazıldı. Bir tek benimle ilgili çok kötü şeyler yazıldı. Şimdi dönüp izliyorum çok güzel oynamışım. Daha kaç tane iş yapmalıyım?' ifadelerini kullandı.