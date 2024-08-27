Eski eş ikinci şans verdiğine pişman! Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun her şeyini sildi Duygu Kumarki, eski eşi İsmail Hacıoğlu'nu hayatından tamamen çıkardı.

Haber Merkezi

Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

ESKİ EŞTEN SEVGİLİ OLMADI

Boşandıktan sonra bir dönem Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, "Ne varsa eskilerde var" dedi ve eski eşi Duygu Kumarki ile tekrar denedi. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve Hacıoğlu ile Kumarki'den geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi.

Kumarki, "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız." dedi.

KAPATTI

Kumarki, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklayan Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu.