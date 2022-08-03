Eski eşi Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu, bir kez daha nafaka ödemesinden dolayı mahkemelik oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmiş, 2013 yılında da 20 aylık evlilikleri bitmişti.

Mahkeme; Cem Yılmaz'ın, 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Türk Lirası ödemek istedi

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen, nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin TL olarak ödemek istedi.

Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Ahu dolar istiyor

Mahkeme kararı sonrası Ahu Yağtu, avukatı aracılığıyla kararı İstinaf mahkemesine taşıdı.

İcraya verdi

Ünlü komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Ahu Yağtu, eski eşini avukatı Gülay Erinan aracılığıyla icraya verdi..

Cem Yılmaz'dan karşı hamle gecikmedi. Yılmaz, icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.