Eski eşinden Ufuk Özkan'a nafaka cevabı geldi Siroz hastalığına yakalandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Ufuk Özkan, son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti.

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Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda Siroz'a yakalanmıştı. Özkan karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı.

Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan'dan eski eşiyle ilgili olarak açıklamalar geldi.

Ünlü oyuncu bir süre önce eşinden boşanmıştı. Yüksek miktarda nafaka ödediğini söyleyen oyuncuya eski eşi sert çıktı.

"Nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var"

Özkan verdiği bir röportajda, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu. Özkan'ın, 'Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' sözlerine eski eşinden tepki geldi.

Eski eş Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor"

Özen, “Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL’ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor.

"Kendisini Cem Yılmaz’la kısyaslıyor"

Kendisini Cem Yılmaz’la, Acun Ilıcalı’yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz.

"'Devlet okuluna ver' diyor"

Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor. Ben şu anda tekrar çalışmak zorundayım. İş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim. Asla paragöz bir kadın olmadım. Olsam böyle bir durumda olmazdık. Ama onun derdi bu ekonomik krizde daha az nafaka vermenin yolunu bulmak…

"Boşanmak zorunda kaldım”

Aslında Ufuk ilk defa hastaneye yatmıyor. Yıllar içinde çok defa hastaneye yattı ve tedaviler gördü. Bu dördüncü tedavisi görüşü… Çok badireler atlattık… Neler yaşamadım ki… Ben artık tükendim ve baktım hastalanıyorum. Ve çocuğum da hastalanacak. Birinin ona yetmesi gerekiyor. Ben boşanmak zorunda kaldım” dedi.