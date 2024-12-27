Eski eşinin ihanetiyle zor günler geçirmişti! Şarkıcı Berdan Mardini çocukları büyüttü

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Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü türkücünün bu ilişkisi de geçtiğimiz aylarda hüsranla sonuçlanmıştı.

ÇOCUKLAR BÜYÜDÜ

Önceki gün bir açılışta görüntülenen Berdan Mardini’ye çocukları Miran ve Ezmira eşlik etti.

Kocaman olan çocuklarının babalarının boyuna yetişmesi dikkat çekti.

Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile boşandıktan sonra sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.