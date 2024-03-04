Eski hali olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması! Fenomen dizilerden Kıızlcık Şerbeti'nin dikkat çeken oyuncularından Sıla Türkoğlu, estetik yanıtıyla sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, son dönemde sosyal medyaya düşen eski görüntüleriyle çok konuşuluyordu.

Son zamanların en hızlı yükseliş sağlayan kadın oyuncularından Türkoğlu, eski estetikle değişti iddialarına cevap verdi.

“Estetiğim yok.

Güzel oyuncu, katıldığı davette kendisine sorulan sorular üzerine konuştu. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez” deyince sosyal medyanın diline düştü.

"Gerginsin"

Sosyal medya kullanıcıları "Gerginsin", "İnandırıcı yalan söyle", "Sakin ol", "Neyin havası neyin tribi" yorumlarında bulundu.

Estetikli halleri konuşulurken rol arkadaşı Evrim Alasya sosyal medya hesabı üzerinden estetikli oyunculara göndermede bulunmuştu. 'Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!' ifadelerini kullanan Evrim Alasya, bu söylemiyle gündeme yerleşmişti.