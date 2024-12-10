Haber Merkezi
Sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturmayla ilgili geçtiğimiz günlerde eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.
GÖZALTINA ALINAMADI
Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya, hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak ünlü isim günlerdir gözaltına alınamamıştı.
Firari durumda olan Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkartıldı.
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