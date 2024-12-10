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Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı verildi

Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilen Deniz Akkaya günlerdir firariydi. Yakalama kararı çıktı.