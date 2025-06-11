Eski manken Ebru Şancı derin dekolteli pozuyla gündem oldu

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2015 yılında Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen eski manken Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Evlendikten sonra modelliği bırakan ve zaman zaman ekranda yorumculuk yapan Şancı, yurt dışında gelinlik modaevi işletiyor. Ünlü isim, zaman zaman buradan da pozlarını paylaşıyor.

LONDRA SOKAKLARI

Eski model, bu defa Londra sokaklarından paylaşım yaptı. Dekoltesiyle dikkat çeken Ebru Şancı'ya yorum yağdı.

Her zaman eşinin çok kıskanç olduğunu söyleyen Şancı'ya "Enişte kızacak gibi", "Enişte laf edecek...", "Aman enişte görmesin" yorumları geldi.