Eski manken Tuğba Özay, pijamayla bahçeye girdi! "Toprak bizim anamız" Şehir hayatından bıkıp doğaya kaçan ünlüler arasında olan Tuğba Özay, yeni hayatından kareler yayınladı.

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ensonhaber.com

Daha önce çiftliği yandığı için zor günler geçiren eski manken ve oyuncu Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

En son küçük bir karavanda yaşamaya karar veren Özay, karar değiştirdi.

Yangında bahçesinin yarsını kaybetmişti

Yıllar önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftlik alan Tuğba Özay, 2021 yılında çıkan büyük yangında bahçesinin yarsını kaybetmişti. Ünlü isim yaralarını tekrardan sardı. Büyük emek verip, çiftliğini yeniden inşa etti.

Doğaya ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü manken, sebze yetiştirmek için hazırlıklara başladı.

Özay, kendine küçük bir sera yaptırıp, önce tarım yapacağı alanı temizledi. Sonra da kazdı ve gübreledi. Ünlü manken eline tırmık alıp etrafı iyice topladı. O anlarını sosyal medyada paylaşan Özay, paylaşımına şu notu düştü:

"Serayı kurdurdum"

"Ben böyleyim işte... Bazen yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye çıkar o an aklıma eseni yaparım. Uzunca bir süredir bahçemizde küçük bir sera yapmak istiyordum. Serayı kurdurdum ve geçtiğimiz günlerde de toprağını kazdım, temizledim, gübreledim, havalandırmaya bıraktım.

"Ata tohumuna çok önem veriyorum"

Ata tohumuna çok önem veriyorum ve gerçek ata tohumu üreten yerleri takip ediyor destekliyorum. Onlardan ilham alıyorum, örnek oluyorlar bana... Toprak bizim anamız, varlığımızın ve sürekliliğimizin sebebi toprak… Toprakla iyi geçinmek, iyi anlaşmak gerek… Toprağa olan ilgim giderek artıyor. Elimde birazcık ata tohumlarım var ve onları ekmek için sabırsızlanıyorum. Ve sonucu çok merak ediyorum.

"Ekin, biçin, üretin"

Hem kendi araştırmalarım hem büyüklerden öğrendiklerimle toprak ile daha da içselleşeceğim.. Sizin de önerileriniz olursa paylaşın lütfen. Ama benim size önerim toprağınız varsa satmayın! Ekin, biçin, üretin. Evinizin balkonunda saksıda bile üretin. Birileri için değil , kendiniz için üretin… İnsanın kendi emeğinin karşılığını alması mutluluk verici. Bu arada ata tohumu biriktirmeye başladım. Benim için altından değerli şu an ata tohumu."