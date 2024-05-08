Eski manken Yeşim Erçetin sonunda itiraf etti: "Eşim intihar etti" Üçüncü eşiyle gözlerden uzakta bir yaşam süren Yeşim Erçetin, boşanma aşamasında olduğu Fevzi Kardeseci'nin intihar ettiğini açıkladı.

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Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022 senesinde sessiz sedasız Amerika'nın Miami kentinde nikah masasına oturmuştu.

Erçetin, geçtiğimiz hafta ise eşinden şiddet gördüğünü açıklamış ve boşanma kararı aldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz gün ise ünlü isim, banyoda ölü bulunan eşinin haberini sosyal medya hesabından duyurmuş ve şüpheli ölüm iddialarına yanıt vermişti.

Şimdi ise Yeşim Erçetin, yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı ve eşinin ölüm nedenini açıkladı.

"Şaibeli ölüm değil"

Vefat eden eşi hakkında çıkan iddialara sessiz kalamayan Erçetin, 'Aramızda Kalmasın' programında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı: "Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler.

"Haplarla ayaktayım"

En son salı günü gördüm. Özür diledi, ‘Lütfen geri dön’ dedi. Dönmeyeceğimi söyledim. Ölmeden hemen önce de Müslüm Gürses’in ‘Gidecek Bir Gün’ şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım."

Tüm iddiaların ve açıklamaların ardından Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin, eşinin intihar ettiğini belirtti.

Erçetin, yeni yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı, o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm.

"Fevzi silahla intihar etti"

Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi.

'Ağabeyim güçsüz biri değil, ağabeyim aciz biri değil, lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği, birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip, benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp, intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve ona ağır ithamlar geleceğini söyledim.

"Bunu açıklamaya karar verdik"

Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti.

"Doktora gitmesini defalarca söyledim"

Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. Saçmalama dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi birkaç yıl önce kanseri atlatmış."