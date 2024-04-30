Eski model Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Kızını görenler hayran kaldı

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Oyuncu, sunucu ve eski manken Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozları çok konuşulmuştu.
'İyi ki varsınız sizi çok seviyorum'
Ailesiyle doğum gününü kutlayan Karatay, o anları Instagram hesabından 'İyi ki varsınız sizi çok seviyorum' notuyla paylaştı.
Kızını gözlerden uzak büyüten Karatay, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.
Sevdikleriyle beraber kamera karşısına geçen Karatay'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya'yı görenler hayran kaldı.
Karatay'ın takipçileri, kızı Maya'yı yorum yağmuruna tuttu.
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