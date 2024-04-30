Haberler



Magazin



Eski model Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Kızını görenler hayran kaldı

Eski model Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Kızını görenler hayran kaldı Yeni yaşı için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Nefise Karatay, sevdikleriyle beraber kamera karşısına geçti. Karatay'ın kızını görenler hayran kaldı. Ünlü ismin kızı Maya için sosyal medyada birçok kişi tarafından yorum yağdı.