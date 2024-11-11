Eski oyuncu Arda Kural yeni mesleğini açıkladı

Haber Merkezi
Bir dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla genç kızların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Arda Kural, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
Uzun süre sağlık problemleriyle mücadele eden Arda Kural, oyunculuğa geri dönmeyeceğini açıkladı.
44 yaşındaki eski oyuncu, yeni mesleğini açıkladı.
YENİ BİR SEKTÖRE ATILDI
Gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan eski oyuncu, madencilik yapmaya başladığını açıkladı.
"ALTIN TÜCCARLIĞI DÜŞÜNÜYORUM"
Yeni mesleğiyle ilgili açıklama yapan eski oyuncu Kural, şu ifadeleri kullandı:
Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum.
Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...
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