Eski oyuncu Yasemin Özilhan'dan sağlıklı yeni tarif: "Altın sütü" Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan, artık sosyetik bir güzel. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özilhan, altın süt yaptı.

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ensonhaber.com

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten ve anne olduktan sonra ekranları bırakmıştı.

Özilhan, şimdilerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık kombinleriyle gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, yaşam tarzıyla yediği ve içtiğiyle de konuşuluyor.

"Altın süt"

Arada evinin mutfağına giren ve kendisine özel karışımlar hazırlayan Özilhan, bu defa "Altın süt" yaptı.

Tarifini Instagram hesabından yayınlayan eski oyuncu, yayınladığı videoya şu notu yazdı: "Badem sütü, zerdeçal, esmer şeker, vanilya ve tarçın"

Takipçileri, sosyetik güzelin tarifine yorum yağdırdı.