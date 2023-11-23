Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın akşam yemeği paylaşımı Instagram'ı salladı

Efsane diziler arasında yer alan Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen ve en popüler zamanlarında kariyerini bırakıp evinin kadını olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara dönmemeye karar veren Yasemin Özilhan lüks yaşantısı ve pahalı pahalı tavsiyelerle adından söz ettiriyor.
Genellikle doğal görünümüyle dikkat çeken ve beğeni toplayan Özilhan, son olarak kendisine spora verdi.
Akşam yemeği olay oldu
Lüks evinde kocaman bir spor odası bulunan Yasemin Özilhan, son olarak akşam yemeğini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
Haşlanmış yumurta, pilav ve yoğurt
Özilhan'ın haşlanmış yumurta, pilav ve yoğurttan oluşan akşam yemeği menüsünü görenler şaştı kaldı.
"Yazık sana"
Güzel isme "Paran varsın ama açsın", "Yazık sana" gibi yorumlar yapıldı
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış