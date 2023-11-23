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Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın akşam yemeği paylaşımı Instagram'ı salladı

Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın akşam yemeği paylaşımı Instagram'ı salladı Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve şimdilerde oyunculuktan uzakta lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla konuşmaya devam ediyor. Eski oyuncu, en son akşam yemeğini paylaştı.