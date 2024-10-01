Eski oyuncusu Öznur Serçeler, Yalı Çapkını'nın final tarihini açıkladı!

Haber Merkezi
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başrolü paylaşıyor.
3.sezonuyla ekrana gelen Yalı Çapkını'nda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, diziden ayrılmıştı.
Önce gün bir geceye katılan Serçeler, yaptığı açıklamalayla herkesi şaşırttı. Eski dizisinin final tarihini açıkladı.
"DÖRDÜNCÜ SEZON OLMAYACAK"
Serçeler, "Ben ayrılık gibi hissetmedim. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yalı Çapkını'nın yeri bende ayrı. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir." dedi.
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