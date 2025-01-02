Eski sevgilisi Hadise'nin açıklamaları gündem olmuştu! Sinan Akçıl'dan bir cevap daha geldi

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü çapkın isimlerden Sinan Akçıl, konuk olduğu programda yine bomba açıklamalarda bulundu. Akçıl'ın açıklamaları gündemi adeta salladı.

Ünlü şarkıcı, "2024 çok güzel konserler yapabildiğim, kendi adıma çok şey üretmediğim ama şarkıcı arkadaşlarımı beslediğim bir sene oldu. 2025'ten daha umutluyum. Magazinden kurtulma çabam yok. Halkla bir sorunum olmadı hiç. Piyasada da çok arkadaşım var. Kendimle ilgili kendini beğenmiş burnu kalkık algısı yok. "Sarı oğlum, ailemizin çocuğu" diyorlar anneler." dedi.

"GÜLÜP GEÇİYORUM"

Ünlü şarkıcı Hadise'nin açıklamalarını da ele alan Sinan Akçıl, "Hadise ile yaşananlar sır değil. Bazı bölümleri hariç hatırlanacak, unutulmayacak şeyler. Ama anlatılış şekli enteresan. Artık gülüp geçiyorum.

Müzik piyasasında yıllar içinde birçok isimle kader birliğimiz oldu. Arada birçok hadise yaşandı.

"KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM YOK"

Anlatanlar olur olmaz, ben de bir kara kutuyum. Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur. İlişkilerimin arkasından konuşmadım, hep iyi bahsediyorum. Benimle küs olmaları; beni sevdiklerini bilmemi, benim de onları sevmiş olmamı değiştirmiyor. Sonuçta ben kimseye kötülük yapmadım, gençlik hataları diyorum bunlara."