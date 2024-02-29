Eski sevgilisi İklim Tamkan'ın iddiaları sonrası Fırat Tanış sessizliğini bozdu Ekranların ünlü isimlerinden Fırat Tanış, eski sevgilisi İklim Tamkan'ın kendisi hakkında bulunduğu iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Daha önce bir evlilik yapan Fırat Tanış, 2022 yılında 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Psikolojik şiddet iddiası var

Ünlü oyuncu, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 2023 eylül ayında ayrıldı ancak İklim Tamkan'ın iddialarına göre Tanış, peşini bırakmayıp psikolojik şiddet uyguladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan'ın iddiaları ardından Fırat Tanış sessiz kalmıştı. Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Oyuncu "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.