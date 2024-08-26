Eski sevgilisini karşısında görünce şaşırdı! Atakan Işıktutan İrem Derici'ye gitti Yazı sahnelerde geçiren ünlü şarkıcı İrem Derici, son konserinde şoka girdi. Derici'yi izlemeye gelenler arasında eski sevgilisi Atakan Işıktutan da vardı.

Haber Merkezi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlülerden şarkıcı İrem Derici, sahnelerine hız kesmeden devam ediyor.

"VAKİT YOK" AYRILIĞI

Atakan Işıktutan ile büyük aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan İrem Derici, "Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük.'' diyerek anlaşmalı olarak ayrıldıklarının altını çizmişti.

İrem Derici, son sahnesinde eski aşkını karşısında gördü. Atakan Işıktutan, eski sevgilisi İrem Derici'nin sahne aldığı mekana gitti. Işıktutan'ın sahnedeki eski aşkına gülen gözlerle baktığı anlar, sosyal medyayı salladı.

"EX AŞKIM"

İrem Derici, karşısında eski aşkını görünce "Ex aşkım bana neler ettin" şarkısına başladı ve devamında "Hoş geldin keşke hiç gitmeseydin." dedi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.