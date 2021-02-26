Eski sevgilisinin Emre Altuğ'a öfkesi dinmiyor

Çağla Şıkel'den sonra adı kimselerle anılmayan Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Eski sevgilisi Burcu Çağrı'yı tanımadığını söyleyerek ilişkiyi inkar eden popçu Emre Altuğ'a, eski mankenden sert yanıt geldi.

"KARAKTERSİZ"

Altuğ'nun kendisini tanımamazlıktan gelmesine sinirlenen Çağrı, "2017'den beri beraberiz. Şubat ayında şiddetli bir kavga edip ayrıldık. Beni tanımadığını söylemesi karaktersizliktir. İyi aile babası pozlarında ama kendi hayatını yaşıyor bir yandan." dedi.

Altuğ, "Benim o kişi ile bir ilgim yok, o çıkan haberler doğru değil" demişti.