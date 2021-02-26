Euro
8.9178
-0.43%
Dolar
7.3358
-0.23%
Altın
415.51
-0.72%
Borsa
1.477
-0.72%
Bitcoin
342.189
-5.34%
EXEN Coin
16.43
-1.67%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Eski sevgilisinin Emre Altuğ'a öfkesi dinmiyor

    Çağla Şıkel'den sonra adı kimselerle anılmayan Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski sevgilisinin Emre Altuğ'a öfkesi dinmiyor

    Eski sevgilisi Burcu Çağrı'yı tanımadığını söyleyerek ilişkiyi inkar eden popçu Emre Altuğ'a, eski mankenden sert yanıt geldi.

    "KARAKTERSİZ"

    Altuğ'nun kendisini tanımamazlıktan gelmesine sinirlenen Çağrı, "2017'den beri beraberiz. Şubat ayında şiddetli bir kavga edip ayrıldık. Beni tanımadığını söylemesi karaktersizliktir. İyi aile babası pozlarında ama kendi hayatını yaşıyor bir yandan." dedi.

    Altuğ, "Benim o kişi ile bir ilgim yok, o çıkan haberler doğru değil" demişti.

    Eski sevgilisinin Emre Altuğ a öfkesi dinmiyor #1

    Eski sevgilisinin Emre Altuğ a öfkesi dinmiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir