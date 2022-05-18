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    Esma Er'den Murat Boz'a çocuk teklifi

    Murat Boz'un yeğeniyle yaptığı paylaşıma, kendisi gibi şarkıcı arkadaşı Esma Er'den şaşırtan bir yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:07
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    Esma Er'den Murat Boz'a çocuk teklifi

    En son verdiği konserde hayranlarıyla dertleşen ve hayırlı bir kısmet istediğini söyleyen Murat Boz'un, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin'le yaptığı paylaşım olay oldu.

    Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafa birçok kişi, "Gözleri sana benziyor" ve "Bir insanın eline bebek bu kadar mı yakışır" gibi yorumlarda bulundu.

    "Biz de yapalım"

    Murat Boz'un paylaştığı fotoğrafa gelen bir başka yorum ise herkesi şaşkına çevirdi. Aynı camiadan olan ve Murat Boz'un arkadaşı olan Esma Er, "Biz de yapalım." yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.

    Esma Er den Murat Boz a çocuk teklifi #1

    Esma Er den Murat Boz a çocuk teklifi #2


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