Esmer Seda Sayan! Ünlü şarkıcı imaj paylaşımıyla dikkat çekti Sarı saç ile adeta bütünleşen Seda Sayan, kahverengi peruk takıp poz verdi.

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Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan, yaptırdığı estetik operasyonlarla da çok konuşuluyor.

Sosyal medyada aktif olan Sayan, son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Esmer olmayı düşünen ünlü isim kararsız kalınca çözümü takipçilerine sormakta buldu.

"Karar veremedik"

Kahverengi bir perukla "Karar veremedik" diyen Seda Sayan, yine de sarıdan vazgeçmedi.

Platin sarışınlık yolunda ilerlemeye devam eden ünlü şarkıcı, takipçilerini ikiye böldü.