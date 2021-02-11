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    Eşofmanlı Hadise çok beğenildi

    Ayna karşısında poz veren Hadise, eşofmanlı ve sıfır makyajlı haliyle ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 07:42
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    Eşofmanlı Hadise çok beğenildi

    Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, eşofmanlı pozunu Instagram hesabından yayınladı.

    GÜNLÜK TARZIYLA HADİSE

    Hayranlarının karşısına hiç alışık olunmadık bir halde çıkan Hadise eşofman şıklığı ile yine övgüleri topladı.

    Hadise'nin günlük tarzındaki eşofman takımı çok beğenildi.

    Eşofmanlı Hadise çok beğenildi #1

    Eşofmanlı Hadise çok beğenildi #2

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