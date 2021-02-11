Eşofmanlı Hadise çok beğenildi

Ayna karşısında poz veren Hadise, eşofmanlı ve sıfır makyajlı haliyle ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, eşofmanlı pozunu Instagram hesabından yayınladı.

GÜNLÜK TARZIYLA HADİSE

Hayranlarının karşısına hiç alışık olunmadık bir halde çıkan Hadise eşofman şıklığı ile yine övgüleri topladı.

Hadise'nin günlük tarzındaki eşofman takımı çok beğenildi.