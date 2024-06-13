Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, bu sefer de ödül töreninde yaptığı bir şaka ile gündeme geldi.
"En az konuşana ödül"
Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk yapan Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz." deyince büyük bir sessizlik oldu.
"O zaman iyi akşamlar"
O esnada mikrofonu elinde tutan ekip üyelerinden Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun." diyerek tepki gösterdi. Çelik'in mikrofonu uzattığı arkadaşlarının tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti.
Geri adım atmadılar
Duruma şaşıran Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak ekip geri adım atmadı.
Ödül törenindeki gergin anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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