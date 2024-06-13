Esprisi güldürmedi! Ceyda Düvenci'nin sözleri Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini kızdırdı Kıbrıs'ta düzenlenen bir ödül töreninde sunuculuk yapan Ceyda Düvenci, ödül alan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine şaka yaptı. Ancak Düvenci'nin şakası güldürmeyince sosyal medyada olay oldu.

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Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, bu sefer de ödül töreninde yaptığı bir şaka ile gündeme geldi.

"En az konuşana ödül"

Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk yapan Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz." deyince büyük bir sessizlik oldu.

"O zaman iyi akşamlar"

O esnada mikrofonu elinde tutan ekip üyelerinden Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun." diyerek tepki gösterdi. Çelik'in mikrofonu uzattığı arkadaşlarının tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti.

Geri adım atmadılar

Duruma şaşıran Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak ekip geri adım atmadı.

Ödül törenindeki gergin anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.