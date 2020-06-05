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    Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım

    Oyuncu Esra Akkaya, sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 08:39
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    Esra Akkaya: Rengini sevdiğim evladım

    Amerikalı George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Esra Akkaya sosyal medyada konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

    "BİZDEN DAHA GÜZEL BİR DÜNYA"

    Oyuncu, Etiyopya’dan evlatlık edindiği oğlu Can Alex’le ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasına ekleyip altına şöyle yazdı:

    “Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım, bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım.”


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