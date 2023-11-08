Esra Balamir, Dilan Polat hakkında konuştu: "Üzgünüm" Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı.

Tutuklananlar, geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilmişti.

Dilan Polat'ın geçtiğimiz yıllarda fotoğrafçılığını yaptığı sunucu ve oyuncu Esra Balamir, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"Çok üzgünüm onlar adına"

Balamir, para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat için "Çok üzgünüm onlar adına... Çocukları var. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım.

"Eskiden tanıyorum"

Eskiden tanıyorum. Şaşkınlıkla baktım. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü... O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım." Şöhretin zehirli olduğunu söyleyen oyuncu, "Belli bir popülariteden sonra şöhret zehirli bir şey. Sadece Dilan için söylemiyorum. Herkes konuşulmak ve dikkat çekmek istiyor. Telefon insanları zehirliyor." ifadelerini kullandı.