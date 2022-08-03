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    Esra Bilgiç avukat olacak

    Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, "Hukuk fakültesi okumak hayatımın en doğru kararı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:58
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    Esra Bilgiç avukat olacak

    Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde sergilediği performanslarla çok konuşulan Esra Bilgiç, bir derginin bu ayki sayısına röportaj verdi.

    İstanbul'daki özel bir üniversitede bir yandan hukuk eğitimi alan oyuncu, hayallerinden bahsetti.

    "Planlı bir kadınım"

    Güzel oyuncu, "Hukuk hayatın kendisi. Verdiğim en doğru kararlardan biri hukuk fakültesine başlamaktı.

    "Kardeşim de hukuk okuyor"

    Kardeşim de hukuk öğrencisi. O benden önce mezun olacak. Birlikte çalışmayı planlıyoruz.

    Planlı, programlıyım. Sürprizlerden haz etmem. Bugünün işini yarına bırakmamaya gayret ederim. Çalışmayı severim. Disiplinliyim. Evde vakit geçirmeye de bayılırım." dedi.

    Esra Bilgiç avukat olacak #1

    Esra Bilgiç avukat olacak #2


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