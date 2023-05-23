Esra Bilgiç Cannes için cesur pozlar verdi Anlaştığı markaların davetiyle Cannes'a katılan Esra Bilgiç, güzelliğini konuşturdu. Mini elbisesiyle poz vere oyuncunun kusursuz fiziği görenlerden tam not aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisi ile ünlenmeye başlayan Esra Bilgiç, Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile beğenilen Bilgiç, son zamanlarda ekranlardan uzak kaldı.

Yeni bir proje ile dönmeye hazırlanan Bilggiç, iş brliği yaptığı markaların daveti üzerine Cannes'a katıldı.

Pakistan'da büyük hayran kitlesi olan ve oradaki reklam filmlerinde oynayarak gelirini artıran Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı ve tarzıyla hayran bıraktı.

Esra farkı

Bilgiç, festival için siyah süper mini elbise tercih ederken sokaklarda boy gösterdi ve bol bol da poz verdi.

Güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.