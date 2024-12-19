Oyuncu Esra Bilgiç ve sosyetik sevgilisi Faruk Sabancı lüks teknede aşk pozları verdi

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Birçok başarılı projede yer alan başarılı ve güzel oyunculardan Esra Bilgiç, özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlülerden.

Gökhan Töre ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç'in aylar önce Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

LÜKS TEKNEDE POZLAR VERİLDİ

Aşkları artık saklamayan ünlü çiftten aylar sonra ilk paylaşım geldi. Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile lüks teknedeki karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

NAZAR BONCUĞU KOYDU

Bilgiç, peş peşe yayınladığı karelere nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.