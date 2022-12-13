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    Esra Bilgiç, verdiği cevapla olay yarattı

    Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Twitter'da kendisi hakkında konuşanlara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:42
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    Esra Bilgiç, verdiği cevapla olay yarattı

    Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyada kendi hakkında gerçek dışı tweet atan gençlere cevap verdi.

    "Vale sandı beni"

    Nur adında sosyal medya kullanıcısı, “Studybuddy’mi (çalışma arkadaşı) buldum. Esra Bilgiç’le yan yana ders çalışıyoruz şu an.” yazdı. Sonrasında bir başka takipçi, “Geçen okulda beni vale sandı, aracının anahtarını uzattı; park et diye… Park etmedim(:” yorumunu yazdı.

    "Geliyorum okula"

    Esra Bilgiç, bu konuşmayı görünce dayanamayıp cevap verdi. "Merhaba, okula aracımla gelmiyorum. Marmaray ile geliyorum. Bugün İdare Hukuku mazeret sınavım var bir saate fakültede olacağım. Sizinle tanışmak isterim. Belki bu vesileyle sinema sektörü yeni bir senarist kazanır." dedi.

    Esra Bilgiç, verdiği cevapla olay yarattı #1

    Esra Bilgiç, verdiği cevapla olay yarattı #2


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