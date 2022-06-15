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    Esra Bilgiç'in yeni projesi

    Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar gibi projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 06:59
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 07:18
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    Esra Bilgiç'in yeni projesi

    Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in Disney Plus'ta yayınlanacak bir dizide rol alacağı ortaya çıktı.

    Bilgiç, ülkemizde 14 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Disney Plus'ta yayınlanacak Atatürk dizisinde rol alacak. Bilgiç, dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek.

    İtalyan

    Madam Corinne Lütfü, Atatürk'ün 1913 ile 1917 yılları arasında mektuplaştığı İtalyan aile dostu...

    İlk sezonu 6 bölümden oluşacak dizi 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100. yılında seyirciyle buluşacak.

    Esra Bilgiç in yeni projesi #1

    Esra Bilgiç in yeni projesi #2


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