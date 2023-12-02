Esra Bilgiç'ten aşk açıklaması! "Hayallerimi süslüyor" Son zamanların gözde ismi Esra Bilgiç, verdiği bir röportaj sırasında kendisine dair özel ve önemli açıklamalarda bulundu.

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Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime'ye hayat veren Esra Bilgiç, bu sayede de tanınmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra sektöre hızla giren Bilgiç, peş peşe yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor.

Son olarak Atatürk filminde yer alan Bilgiç, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

MAG Aralık sayısına konuk olan Bilgiç, kendisine ve projelerine dair özel açıklamalarda bulundu.

"Geçmiş dönem aşkları hayalleri süslüyor"

"Geçmiş dönem aşklarıyla günümüzü karşılaştıracak olsanız neler söylersiniz?" sorusunu cevaplayan Bilgiç “Çok klişe olacak ama her şey çok hızlı tüketiliyor. Durum böyleyken umutsuzluğa kapılmamak çok zor.

Geçmiş dönem aşkları hepimizin hayallerini süslüyor. Maalesef bir kıyaslama yapamayacağım” açıklamasında bulundu.