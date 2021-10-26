Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi

Bir zamanların aranan sunucularından Esra Ceyhan, oyuncu Bergüzar Korel'in Squid Game dizisi ile ilgili uyarılarına tepki gösterdi.

Son günlerde tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşa Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Diziyle ilgili ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi.

"İNANAMIYORUM"

Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" dedi.

"ŞİMDİ AHKAM KESİYOR"

Ancak bu paylaşımla ilgili beklenmeyen bir çıkış geldi. Ünlü sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'i "Binbir Gece" dizisi üzerinden eleştirdi.

Ceyhan paylaşımında "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkam kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun" dedi.