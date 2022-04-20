Esra Dermancıoğlu çimlerde poz verdi

Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu, çimlere uzanıp dekolteli poz verdi.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinden sonra Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Behice rolüyle ününe ün katan Esra Dermancıoğlu, şimdilerde ise başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi oyuncuların yer aldığı Kaderimin Oyunu adlı dizide Zahide rolüyle ekranlara geliyor.

Çimlere yattı

Son zamanlarda paylaşımlarıyla konuşulan Dermancıoğlu, çimlere yatıp dekolteli poz verdi.

Beğeni yağmuruna tutulan o poza, "Hayat size güzel galiba" gibi yorumlar geldi.