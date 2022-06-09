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    Esra Dermancıoğlu dans etti

    Esra Dermancıoğlu dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:43
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    Esra Dermancıoğlu dans etti

    Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

    "Haber bekliyorum"

    Pencere kenarında dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu videoya;  "Bugün bir haber bekliyorum ve o haber istediğim gibi gerçekleşecek... Ve bu hepinizi ilgilendiriyor haberiniz ola." yazdı.

    Dermancıoğlu'nun paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

    Esra Dermancıoğlu dans etti ViDEO

    Esra Dermancıoğlu dans etti #1

    Esra Dermancıoğlu dans etti #2


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