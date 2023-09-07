Esra Dermancıoğlu, estetiklilerle dalga geçti Oyuncu Esra Dermancıoğlu bu kez sürekli olarak estetik yaptıran meslektaşlarına göndermede bulundu.

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ensonhaber.com

Bir dönemin fenomen dizilerinden Fatmagül'ün Suçu Ne adlı projede Mukaddes Yenge rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Gündelik hayatına dair bol miktarda paylaşımda bulunan ve pek çok videosunda da nasıl göründüğüne çok takılmayan Dermancıoğlu, son olarak estetik operasyonlarıyla gündeme gelen isimlere göndermede bulundu.

"Bedavaya estetik"

Dermancıoğlu, yaptığı paylaşıma "Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu." notunu düştü.

"Ya Esra"

Ünlü oyuncunun çektiği estetik videosuna kayıtsız kalmayan Seda Sayan, "Ya Esra" notunu düştü.