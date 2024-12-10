Esra Dermancıoğlu hamilelik fotoğrafını paylaştı! Eski kare takipçilerinden büyük ilgi gördü

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Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki performansıyla ünlenen Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Her paylaşımıyla gündem olmayı başaran Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

"BU DA BENİMKİ"

2003'te kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki, herkes ayağa kalksın." ifadelerini kullandı.