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    Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

    Sosyal medya hesabından hastalığını açıklayan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerini uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 10:05
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    Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı

    Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı.

    "DOKTORUNUZA DANIŞIN"

    Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu, “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim.” sözleriyle takipçilerini uyardı.

    Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı #1

    Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı #2

    ÜRTİKER NEDİR?

    Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır.

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