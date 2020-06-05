Esra Dermancıoğlu, kızıyla fotoğraf paylaştı

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı mesajda kızı Refia'nın doğum gününü kutladı.

Karantina günlerinde paylaştığı dans videolarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan ekranda canlandırdığı "Mukaddes" rolüyle şöhrete kavuşan oyuncu Esra Dermancıoğlu, kızı Refia’nın doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Son zamanlarda kızıyla birlikte göründüğü kareleri hesabından daha fazla kullanmaya başlayan Dermancıoğlu üzerine titrediği kızının yeni yaşıyla ilgili olarak şunları yazdı:

"REFOŞ BİZİM ŞANSIMIZ"

“Refia'm benim, 2003'te geldi hayatımıza canım Memo'm ve benim hayatıma… Refoş bizim şansımız seninle ruhdaş olmamız. Hayatımın sonuna kadar sınırlarımı aşmadan, sana hep söylediğim gibi o ipek ruhunu koruyacağım. İyi ki birbirimizi bulmuşuz.”