Esra Dermancıoğlu, Milano sokaklarında dans ettiği anları paylaştı Rol aldığı her projede adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, doğal haliyle beğeni topluyor. Milano'ya giden oyuncu, burada çılgınlar gibi dans etti. O anlara beğeni ve yorum yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Yer aldığı her projede adından söz ettiren Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Cesur kareleri, doğal hali ve yaşadığı aşklar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Milano'ya gitti Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu, Milano'ya gitti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam etti. 'Milano'da bir Esra' notu ile paylaşılan karelere yorum ve beğeni yağdı. Çılgınlar gibi dans etti Öte yandan Milano sokaklarında çılgınca dans ettiği anları da hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Söz konusu video viral oldu.