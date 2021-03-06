Kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı ile aşk yaşadığı belirtilen oyuncu Esra Dermancıoğlu, “Adamın tarzı değil bu kadın” yorumlarına tepki göstererek “Kim kimin tarzı olmak istedi?” diye konuştu.

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu’nun 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Aralarında 15 yaş fark olan Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

YANAK YANAĞA FOTOĞRAF

Bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koyan Murat Balcı'nın, Dermancıoğlu'dan gelen uyarı üzerine kısa sürede uygulamadaki profil resmini kaldırdığı belirtildi.

Esra Dermancıoğlu tarz yorumlarına sinirlendi İZLE

"KİM KİMİN TARZI OLMAK İSTEDİ?"

Oyuncu, söz konusu haberlere ve hakkındaki “Adamın tarzı değil bu kadın” yorumlarına tepki gösterdi.

Instagram hesabından "Tarzzz" notuyla bir video paylaşan Dermancıoğlu, şöyle konuştu:

"Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı... Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi."





“BÖYLE BİR KADIN OLMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”

Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık."