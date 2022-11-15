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    Esra Dermancıoğlu yardım istiyor

    Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:33
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    Esra Dermancıoğlu yardım istiyor

    'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'yenge' rolü ile dikkatleri üzerine çeken ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, son yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

    "Psikiyatrlardan yardım istiyorum"

    Şimdilerde 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisindeki 'Ümran' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu, paylaşımına "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz." notunu düştü.

    Esra Dermancıoğlu yardım istiyor #1

    Esra Dermancıoğlu yardım istiyor #2


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