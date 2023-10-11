Esra Dermancıoğlu zona hastalığına yakalandı Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı esprili paylaşımlarla takipçileriyle etkileşimde kalan oyuncu Esra Dermancıoğlu, hastalığını açıkladı.

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Beren Saat'in başrolünde yer aldığı ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinde canlandırdığı ‘Mukaddes’ rolüyle ünlenen daha sonra ise Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Küçük Gün Işığı gibi bir çok projede rol alan Esra Dermancıoğu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, hastalığını açıkladığı bir video paylaştı.

Zona oldu

Şu sıralar Hudutsuz Sevda dizisinde ‘Asiye’ karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, zona hastalığına yakalandı.

"Zoniş oldum"

Ünlü oyuncu, geçirdiği hastalığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dermancıoğlu, videosuna ‘Zoniş oldum. Türkiye bunu bilmeli’ şeklinde esprili bir not düştü.