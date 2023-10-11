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Beren Saat'in başrolünde yer aldığı ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinde canlandırdığı ‘Mukaddes’ rolüyle ünlenen daha sonra ise Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Küçük Gün Işığı gibi bir çok projede rol alan Esra Dermancıoğu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, hastalığını açıkladığı bir video paylaştı.
Zona oldu
Şu sıralar Hudutsuz Sevda dizisinde ‘Asiye’ karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, zona hastalığına yakalandı.
"Zoniş oldum"
Ünlü oyuncu, geçirdiği hastalığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dermancıoğlu, videosuna ‘Zoniş oldum. Türkiye bunu bilmeli’ şeklinde esprili bir not düştü.
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