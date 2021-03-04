Esra Dermancıoğlu'na 15 yaş küçük sevgili

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

KÜÇÜK SEVGİLİ

52 yaşındaki oyuncu Sol Yanım dizisinde spor eğitmenini canlandıran oyuncu 37 yaşındaki Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Dermancıoğlu'nun sevgilisinden 15 yaş büyük olması dikkat çekti.

Murat Balcı, bugüne kadar; 'Afili Aşk', 'En İyi Arkadaşım', 'Tutsak', 'Kiralık Aşk', 'Doktorlar' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerde rol aldı.