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    Esra Dermancıoğlu'na 15 yaş küçük sevgili

    Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 13:15
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    Esra Dermancıoğlu'na 15 yaş küçük sevgili

    Geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılan Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

    KÜÇÜK SEVGİLİ

    52 yaşındaki oyuncu Sol Yanım dizisinde spor eğitmenini canlandıran oyuncu 37 yaşındaki Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    Dermancıoğlu'nun sevgilisinden 15 yaş büyük olması dikkat çekti.

    Murat Balcı, bugüne kadar; 'Afili Aşk', 'En İyi Arkadaşım', 'Tutsak', 'Kiralık Aşk', 'Doktorlar' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerde rol aldı.

    Esra Dermancıoğlu na 15 yaş küçük sevgili #1

    Esra Dermancıoğlu na 15 yaş küçük sevgili #2

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