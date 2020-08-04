Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı

Oyuncu Beren Saat ile yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu, normalleşme adımlarının atılmasıyla evde bir araya geldi.

Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BEREN'KOM"

Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.

Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkları "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.