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    Esra Dermancıoğlu'ndan dans şov

    Sık sık dans videoları ile gündeme gelen oyuncu, bu kez yaptığı figürlerle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 17:23
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    Esra Dermancıoğlu'ndan dans şov #1

    Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan yeni bir video geldi.

    Çılgınca dans eden Dermancıoğlu, yine sosyal medyada gündem oldu.

    İNANILMAZ FİGÜRLER

    Hem kıyafeti hem de figürleri ile oldukça eğlendiği gözlenen oyuncuya, binlerce beğeni yağdı.

    Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise "Yaşamak için doğduk." notunu düştü.

    Esra Dermancıoğlu’dan ilginç dans İZLE

    Dermancıoğlu karantina sürecinde de eğlenceli videolar paylaşmış, herkesin dikkatini çekmişti.

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