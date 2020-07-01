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Esra Dermancıoğlu'ndan dans şov
Sık sık dans videoları ile gündeme gelen oyuncu, bu kez yaptığı figürlerle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 17:23
Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan yeni bir video geldi.
Çılgınca dans eden Dermancıoğlu, yine sosyal medyada gündem oldu.
İNANILMAZ FİGÜRLER
Hem kıyafeti hem de figürleri ile oldukça eğlendiği gözlenen oyuncuya, binlerce beğeni yağdı.
Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise "Yaşamak için doğduk." notunu düştü.
Esra Dermancıoğlu’dan ilginç dans İZLE
Dermancıoğlu karantina sürecinde de eğlenceli videolar paylaşmış, herkesin dikkatini çekmişti.